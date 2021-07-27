اخبار العالم

عاجل.. إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

سجلت إندونيسيا 2069 وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، وهو رقم يومي قياسي.

 

يأتي ذلك في أعلى زيادة يومية بعدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا شهدتها البلاد منذ بداية تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

 

وذكرت الخدمة الإندونيسية بشبكة (سي.إن.بي.سي)، الثلاثاء. نقلا عن وزارة الصحة الإندونيسية أنه تم تسجيل 45203 حالات إصابة، الثلاثاء، ارتفاعا من 28228، الإثنين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا