استقرار عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في بلجيكا

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

استقر عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في بلجيكا بعد أن زاد بشكل حاد في وقت سابق من هذا الشهر.



ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن معهد سيينسانو الصحي التي نشرت اليوم في بروكسل تم ما بين 17 و 23 يوليو الجاري ، الكشف عن ما متوسطه 1472 عدوى جديدة بالفيروس في اليوم الواحد، بزيادة 10 بالمئة عن متوسط الأسبوع السابق.

ومع ذلك، انخفض المتوسط اليومي للاختبار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7 بالمئة /تم إجراء متوسط يومي قدره 64,372.7 اختبار/، في حين ارتفع معدل الحالات الإيجابية إلى 2.5 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ أشهر.

ومنذ بداية الوباء، تم تشخيص 697 117 1 إصابة بالفيروس في بلجيكا.

وفي الوقت نفسه، ظل متوسط عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الفترة نفسها مستقرا على الرغم من الزيادة المفاجئة في الإصابات، ويبلغ الآن المتوسط اليومي 1.6، ليصل المجموع إلى 228 25 حالة وفاة منذ بداية الوباء في بلجيكا.

كما تستمر حالات دخول المستشفيات بزيادة الطفيفة، وفي الفترة بين 20 و26 يوليو ، كان هناك ما متوسطه 28.3 حالة دخول جديدة إلى المستشفيات يوميا ، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالفترة المرجعية السابقة.

وانخفض معدل تكاثر الفيروس الى 1.08 بعد ان ارتفع الى 1.29 فى الاسبوع الماضى . وهذا الرقم هو متوسط عدد الأشخاص المصابين بالعدوى، وعندما يكون الرقم أعلى من الرقم 1، فهذا يعني أن الوباء يتسارع في بلجيكا.

و حتى يوم الأحد الماضي ، تلقى 83 بالمئة من السكان البالغين في بلجيكا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس . وهذا الرقم يعادل ما يزيد قليلا على 7.89 مليون شخص.ومن بين هؤلاء، تلقى أكثر من 6.2 مليون شخص /67 في المائة من السكان البالغين في بلجيكا/ جرعة ثانية ويعتبرون الآن محميين حماية كاملة