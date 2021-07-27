اخبار العالم

وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس في فلسطين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و62 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين أن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة فيما لم تسجل وفيات جديدة في محافظات الضفة.

 

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا