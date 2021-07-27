شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انفجار بمصنع كيماويات بألمانيا وإصابة 16 موظف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في مدينة ليفركوزن الألمانية أن انفجارا وقع في مصنع كيماويات في المدينة الواقعة غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق في خزان يحتوي على مذيبات.

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 40ر9 صباحا (التوقيت المحلي) لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات "بوريش"، ثم اندلع حريق في المستودع. وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث.

ووفقا لبيانات السلطات، فُقد خمسة موظفين وأصيب 16 آخرين، أربعة منهم إصابتهم خطيرة.