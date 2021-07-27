انت الان تتابع خبر حمودي يعقد حواراً مفتوحاً لمناقشة مشاركة العراق في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-27 | 14:42
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اعلن الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، عقد جلسة حوار مفتوح مع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، لمناقشة مشاركة العراق في أولمبياد طوكيو.
وذكر بيان عن الاتحاد ورد لـ الخليج 365، أن "الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، يقيم جلسة حوار مفتوح مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي بخصوص المشاركة العراقية في اولمبياد طوكيو".
واوضح ان "الجلسة تعقد برعاية نقابة الصحفيين العراقيين وستبدأ في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 29 تموز الجاري في قاعة فندق المنصور ميليا"، مبيناً أن "الدعوة مفتوحة أمام جميع الإعلاميين الرياضيين بالحضور والمشاركة الفاعلة".
واوضح ان "الجلسة تعقد برعاية نقابة الصحفيين العراقيين وستبدأ في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 29 تموز الجاري في قاعة فندق المنصور ميليا"، مبيناً أن "الدعوة مفتوحة أمام جميع الإعلاميين الرياضيين بالحضور والمشاركة الفاعلة".
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