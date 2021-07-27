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حمودي يعقد حواراً مفتوحاً لمناقشة مشاركة العراق في أولمبياد طوكيو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-27 | 14:42

حمودي يعقد حواراً مفتوحاً لمناقشة مشاركة العراق في أولمبياد طوكيو

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اعلن الاتحاد العراقي للصحافة ، عقد جلسة حوار مفتوح مع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، لمناقشة مشاركة العراق في أولمبياد طوكيو.
وذكر بيان عن الاتحاد ورد لـ الخليج 365، أن "الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، يقيم جلسة حوار مفتوح مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي بخصوص المشاركة العراقية في اولمبياد طوكيو".

واوضح ان "الجلسة تعقد برعاية نقابة الصحفيين العراقيين وستبدأ في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 29 تموز الجاري في قاعة فندق المنصور ميليا"، مبيناً أن "الدعوة مفتوحة أمام جميع الإعلاميين الرياضيين بالحضور والمشاركة الفاعلة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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