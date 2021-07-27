اقليم كردستان يتخذ ‏جملة قرارات لمواجهة أزمة كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة لمواجهة أزمة كورونا.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، "للاسف المواطنون لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية ولهذا نحن مضطرون لشديد الإجراءات".

واضاف، إن "المؤشر الوبائي في الإقليم حاليا باللون البنفسجي، وهناك احتمال أن يتحول إلى اللون الأحمر، ولا نستبعد أن نلجأ للحظر العام ان استمر الوضع على هذا المنوال".

واوضح ان "اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اتخذت جملة من القرارات وبالإجماع، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد المصادف 28 من شهر تموز الجاري".

وتابع ان "اللجنة العليا في كردستان قررت عدم فرض حظر للتجوال بالإقليم واشترطت على السياح التطعيم ضد كورونا للدخول إلى الإقليم، كما قررت إبقاء الأماكن العامة مفتوحة شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وتابع، أنه "يجب على الموظفين اخذ اللقاح وارتداء الكمامة"، مبينا أنها "فرضت على العاملين في الجوامع او الكافيهات، اخذ اللقاح او اجراء فحص 72 ساعة يؤكد خلوهم من كورونا".