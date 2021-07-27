إحباط محاولة تهريب مواد كيميائية تستخدم لـ'تحنيط الجثث' في ميناء ام قصر الاوسط

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط مواد كيمائية مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الاوسط.

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "منفذ ميناء أم قصر الاوسط وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني تمكن من ضبط حاوية تحتوي على مادة كيميائية تستخدم لتحنيط الجثث ومخالفة لشروط الأستيراد".



واضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والاحالة الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".