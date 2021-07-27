القوات العراقية تبدأ عملية أمنية جديدة ضد داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شرعت القوات الأمنية العراقية، بدعم من الطيران العراقي والتحالف الدولي، بعملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك.

وبحسب خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، فإن العملية تشمل المناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك.

وتستهدف العملية "ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير مناطق وادي زغيتون من قرية الرمل وجنوب طريق قرية الرمل ( جسر الزرگه)، ووادي الشاي ضمن المساحة الواقعة بين (كوري تبه وشرق قرية ضالمة الرمل وجنوب قرية أبو فشكة)".



وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم القبض على 4 إرهابيين.

والأحد، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراقي عن اعتقال أحد المشاركين في عملية التفجير الانتحاري الذي وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر، شرقي بغداد، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

ومطلع الأسبوع، أعلنت الحكومة العراقية، اعتقال مخططي ومنفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، الذي راح ضحيته 35 شخصاً وإصابة العشرات عشية عيد الأضحى (وقفة العيد).

وتبنى تنظيم داعش التفجير الذي نفذه انتحاري منتسب للتنظيم الإرهابي يدعى "أبو حمزة".

وتطلق السلطات العراقية بين الحين والآخر عمليات عسكرية ضد فلول داعش في عدة مناطق بالبلاد، تسفر عن مقتل وتوقيف عدد من عناصر التنظيم الإرهابي.