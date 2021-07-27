البرلمان الليبي يناقش 4 قضايا شائكة في "جلسة حاسمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جلسة حاسمة للبرلمان الليبي دعا لها رئيس المجلس، عقيلة صالح الإثنين القادم، تناقش 4 قضايا أبرزها قانون الانتخابات ومشروع الميزانية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعا جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل.

خطة حكومة ليبيا للحصول على الميزانية



وأوضح بليحق في كلمة مصورة أن الجلسة المرتقبة سوف تخصص للبت والتوصيت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب أن صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري، والمخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد، خاصة الانتخابات القادمة مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

وفي سياق متصل اجتمع صالح مع رئيس ديوان المجلس عبد الله المصري، لبحث سير العمل بالديوان، وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

وكان مجلس النواب الليبي، رفض في جلسته السابقة قبل العيد، الموافقة على الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية، وأرجأ إعطاءها الضوء الأخضر إلى جلسته الرسمية التي سيعقدها بعد عيد الأضحى.

الجلسة الثامنة

وتعد الجلسة المقبلة هي الثامنة التي سيعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.

ورفض البرلمان الليبي 7 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

أول موقف لـ"الرئاسي الليبي" حول الميزانية.. ماذا قال؟



وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما ما تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.

وتنعقد جلسة مناقشة قانون الانتخابات عقب احتضان العاصمة الإيطالية روما بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام، اجتماعات "الفرصة الأخيرة" لحسم القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات ليبيا.



الاجتماعات التي انطلقت أمس وتحضرها البعثة الأممية في ليبيا والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونواب في البرلمان الليبي، من المقرر أن تناقش التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بحسب بيان لمجلس النواب، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه.