احتجاجات تونس.. أيام الإخوان الأخيرة‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بإرادة وحزم.. أنهت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد حالة ‏الاستعصاء السياسي في البلاد واستجابت للمطالب الشعبية‎.

قيادي نقابي تونسي يعري فشل الإخوان ويطالب بـ"خارطة طريق"

أقفل الرئيس سعيد أبواب التاريخ مرة واحدة.. وإلى الأبد على العهد ‏الاخواني في تونس، مستجيبا لمصالح تونس العليا بمواجهة الطبقة ‏السياسية الفاسدة وتجميد أعمال البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم بعد ‏عشر سنوات قضتها حركة النهضة في الحكم.. تعمل لصالح ولاءاتها ‏الخارجية، بعيدا عن مصلحة تونس والتونسيين.‏‎

”الخليج 365” تكشف المرشحين لحكومة تونس.. الإعلان خلال 48 ساعة

سجلت آخر أيام الإخوان في تونس محاولتهم الأخيرة لخداع الشعب ‏التونسي‎..