احتجاجات تونس.. أيام الإخوان الأخيرة‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بإرادة وحزم.. أنهت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد حالة الاستعصاء السياسي في البلاد واستجابت للمطالب الشعبية.
قيادي نقابي تونسي يعري فشل الإخوان ويطالب بـ"خارطة طريق"
أقفل الرئيس سعيد أبواب التاريخ مرة واحدة.. وإلى الأبد على العهد الاخواني في تونس، مستجيبا لمصالح تونس العليا بمواجهة الطبقة السياسية الفاسدة وتجميد أعمال البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم بعد عشر سنوات قضتها حركة النهضة في الحكم.. تعمل لصالح ولاءاتها الخارجية، بعيدا عن مصلحة تونس والتونسيين.
”الخليج 365” تكشف المرشحين لحكومة تونس.. الإعلان خلال 48 ساعة
سجلت آخر أيام الإخوان في تونس محاولتهم الأخيرة لخداع الشعب التونسي..