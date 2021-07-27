ليبيا.. تسجيل 3384 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 3384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 وفاة و739 حالة شفاء، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1181 إصابة و217 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 240 ألفا و409 أشخاص، بينهم 48 ألفاً و927 حالة نشطة، ووفاة 3422 شخصاً.

وحذر المركز من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيراً إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.