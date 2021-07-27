شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و62 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين أن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة فيما لم تسجل وفيات جديدة في محافظات الضفة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.