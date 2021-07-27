منذ 6 أسابيع.. الفلبين تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الصحة الفلبينية إن البلاد سجلت 7186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، في أعلى زيادة يومية منذ أكثر من 6 أسابيع.



كما رصدت وزارة الصحة الفلبينية 72 حالة وفاة جديدة.

وحذر الرئيس رودريجو دوتيرتي، الإثنين، من احتمال فرض قيود أشد لمكافحة تفشي الفيروس إذا زاد انتشاره الحالي.

وذكرت مجموعة بحثية أن الإصابات اليومية قد تسجل بين 8 و10 آلاف يوميا ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية أقوى لاحتواء السلالة دلتا الأكثر نشرا للعدوى.