نقيب المعلمين يوجه بصرف كافة مستحقات المعلمة المتوفية في حادث سير بالدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، المعلمة سهير "م٠ ا ٠ ع" ، التى توفيت صباح اليوم في حادث سير على الطريق الدائري، بمنطقة شبرا الخيمة، أثناء توجهها إلى لجنة سير امتحان الثانوية العامة بمدرسة حسن طاهر المشتركة بالقناطر الخيرية .

ووجه نقيب المعلمين، النقابة الفرعية واللجنة النقابية برئاسة اسماعيل دسوقى بإنهاء جميع إجراءات مستحقاتها المالية فورا ومنحها لأسرتها، وتقديم واجب العزاء وأى مساعدة تطلبها أسرة الفقيدة والوقوف بجانبهم فى مصابهم الأليم.

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين لمتابعة المراقبين والملاحظين من المعلمين فى الثانوية العامة، أن الغرفة تلقت إخطارا، بوفاة المراقبة سهير "م٠ ا ٠ع " مدرسة لغة عربية بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لادارة غرب شبرا الخيمة إثر حادث سير بالطريق الدائرى خلال توجهها إلى لجنة المراقبة بالقناطر الخيرية.

وأضاف رئيس غرفة عمليات النقابة، أن نقيب المعلمين وجه على الفور بتقديم كل مساعدة لأسرة الفقيدة.