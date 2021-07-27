هيرميس تعلن إتمام إصدار توريق بقيمة 343 مليون جنيه لصالح شركة سوديك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت المجموعة المالية هيرميس، في بيان لها اليوم الثلاثاء، نجاح إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المرتب الأوحد للإصدارالأول البالغ قيمته 343 مليون جنيه، كجزء من برنامج إصدار سندات التوريق الخاص بشركة سوديك بحد أقصى مليار جنيه يصدرعلى عدد من الإصدارات، وفقا للبيان.

وقالت هيرميس إن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه، وتمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروع "Eastown Residences" بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع "Caesar" بالساحل الشمالي.

وأضافت أن سندات التوريق التي أصدرتها شركة سوديك لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث تم تغطية قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي لشركة سوديك في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تتمتع به هيرميس من سجل في مجال ترتيب وإصدار الدين.

وذكرت هيرميس أنه تم طرح السندات على شريحتين، الشريحة "A" بقيمة 235 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ طبقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "MERIS"، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%.

بينما تصل قيمة الشريحة "B" إلى 108 ملايين جنيه ومدتها 36 شهرا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%، وفقا لهيرميس.

وقال عمر الحموي، رئيس القطاع المالي بشركة سوديك، إن الإصدار الأول لسندات التوريق يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادرالتمويل، مع تعظيم الاستفادة من خفض أسعار الفائدة.

وأكد أن الشركة مستمرة في طرح بدائل تمويلية مختلفة تتيح تحقيق النمو ودعم العمليات التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي.

وقال ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الشراكة مع سوديك في أول إصدار لسندات التوريق لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين.

وأضاف أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية هيرميس التي تهدف إلى تزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع كبرى الشركات في مصر مثل سوديك تساهم في ترسيخ قوة وتفاني فريق العمل على تنمية قدرات الشركة في مجال إصدار وترتيب الدين.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قامت بدور الضامن المشارك للاكتتاب، إلى جانب كلٍ من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس.

بينما قام مكتب White & Case بدور المستشار القانوني للصفقة، وقام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالي للإصدار، ويقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ، وفقا للبيان.