وثائق سرية تكشف مساعي إيران لشن هجمات سيبرانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:28 مساءً - منذ 17 دقيقة

كشفت وثائق سرية جداً تم تسريبها إلى شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، عن بحث سري تقوم به وحدة إلكترونية تابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، حول كيفية استخدام الهجمات السيبرانية لتحقيق أهداف مستقبلية.

وأفاد مصدر أمني مطلع على مجموعة التقارير المؤلفة من 57 صفحة، أنَّ خلية “فريق الاستخبارات 13” تقوم بجمع التقارير، وهي مجموعة استخباراتية فرعية داخل “وحدة شهيد كاوه” التابعة لـ”الحرس الثوري”، تحت إشراف فرد يدعى حميد رضا لاشجريان.

تتضمن الملفات معلومات عن أجهزة الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية التي تستخدمها صناعة الشحن العالمية، إلى جانب نظام إلكتروني يتحكم بعناصر مثل الأضواء والتدفئة والتهوئة في المباني الذكية في مختلف أنحاء العالم.

وتظهر المستندات اهتماماً خاصاً بالشركات والأنشطة في الدول الغربية، ومنها المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.

أكد المصدر أنَّ البحث دليل على جهود إيران لجمع معلومات استخبارية حول البنية التحتية المدنية التي يمكن استخدامها لتحديد أهداف للهجمات السيبرانية في المستقبل، ومنها كيفية استخدام الهجمات لإغراق سفينة شحن أو تفجير مضخة وقود في محطة.

ورد في المستند “أن أي هجوم سيبراني يستهدف هذه الأنظمة من شأنه أن يلحق السفينة بضرر كبير”.

ويظهر في الجزء العلوي من معظم الملفات اقتباس يبدو أنه من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، يقول: “يجب أن تصبح الجمهورية الإسلامية إيران من بين أقوى دول العالم في مجال الإنترنت”، ما وصفه المصدر بـ”بيان نوايا القائد”.

ومع ذلك، رفضت السفارة الإيرانية في لندن الرد على طلب التعليق.