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بالفيديو: انفجار في مجمع للكيمياويات في مدينة ليفركوزن الألمانية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - يوليو - 2021 1:22 مساءً

جانب من الانفجار

ذكرت وكالة (أسوشيتيد بريس) ان انفجارا هز في مجمع للكيمياويات مدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع سحابة سوداء كبيرة في الهواء.

وقال مشغلو موقع كيمبارك في ليفركوزن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأشار بيان على “تويتر” إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث.

لم يتسن الاتصال بالشرطة على الفور للحصول على مزيد من التفاصيل.

كما ذكرت صحيفة “كولنر شتات أنتسايغر” أن الانفجار وقع في منطقة بويريغ بالقرب من محطة حرق النفايات.

مدينة ليفركوزن هي موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيمياويات في ألمانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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