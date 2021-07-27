بالفيديو: انفجار في مجمع للكيمياويات في مدينة ليفركوزن الألمانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - يوليو - 2021 1:22 مساءً

ذكرت وكالة (أسوشيتيد بريس) ان انفجارا هز في مجمع للكيمياويات مدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع سحابة سوداء كبيرة في الهواء.

وقال مشغلو موقع كيمبارك في ليفركوزن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأشار بيان على “تويتر” إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث.

لم يتسن الاتصال بالشرطة على الفور للحصول على مزيد من التفاصيل.

كما ذكرت صحيفة “كولنر شتات أنتسايغر” أن الانفجار وقع في منطقة بويريغ بالقرب من محطة حرق النفايات.

مدينة ليفركوزن هي موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيمياويات في ألمانيا.