دعوة تركية لليونان.. هذا ما جاء فيها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجه وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال تصريحات بمركز القيادة المتقدمة للجيش الثاني دعوة لليونان، إلى “السعي من أجل إيجاد حلول سلمية للمسائل العالقة مع بلاده، والابتعاد عن الحلول العسكرية”.

وقال خلوصي أكار: “نحن مع حل المشاكل عن طريق الحوار وفي إطار التفاهمات، ونؤكد لجيراننا اليونانيين ذلك دائما، إلا أن جيراننا لا يستطيعون الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والعدوانية”، مشيرا إلى أن “أثينا ذاهبة في سباق تسلح”.

وأضاف: “يشترون الطائرات والمركبات، لا يمكن تغيير موازين القوى بشراء بضع طائرات مستعملة”.

وحث وزير الدفاع التركي، اليونان، على “المساهمة في المساعي السلمية التي تبذلها تركيا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين البلدين في جزيرة قبرص وبحر إيجة والبحر المتوسط”، بحسب “الأناضول”.