بايدن: بحلول نهاية العام الجاري ستنهي الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

قال الرئيس الامريكي جو بايدن " أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام الجاري 2021م مهمتها القتالية في العراق لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين البلدين".



واضاف الرئيس الامريكي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الابيض" لن نكون مع نهاية العام في مهمة قتالية في العراق، لكن تعاوننا ضد الارهاب سيتواصل حتى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها".

واكد بايدن، أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة والعراق سيستمر حتى مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة..مشدداً على مواصلة التدريب والتعاون مع العراق..لافتاً الى انه سيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

من جانبه، اكد رئيس الوزراء العراقي، أن العلاقات بين البلدين أقوى من أي وقت مضى..مشيرا إلى أن العراق والولايات المتحدة لديهما شراكة استراتيجية".