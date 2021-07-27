عاجل.. مقتل 6 في هجمات شنتها "طالبان" وسط أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

قُتل 6 أشخاص الثلاثاء في اشتباكات وقعت بين الشرطة الأفغانية ومسلحين تابعين لها ضد حركة طالبان وسط البلاد.



وأعلن مسؤول في الشرطة الأفغانية مقتل اثنين من المدنيين، و4 من قوات فصيل مسلح محلي موالي للحكومة، يعرف باسم "الانتفاضة العامة".

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن المسؤول القول، إن قوات الأمن و"الانتفاضة العامة"، تصدت لهجمات "طالبان" في منطقة نيجراب بولاية كابيسا في وسط البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم شرطة كابيسا، شايق شوريش، إن الهجمات وقعت في منطقتي "دار الفاروخ شاه" و"دار الكالان" في نيجراب.

وأضاف أن الاشتباكات بدأت بعد منتصف الليل بقليل واستمرت حتى الرابعة من صباح الثلاثاء.

ويشار إلى أن الاستخبارات الأفغانية تدعم قوات الانتفاضة العامة في المناطق النائية في أنحاء البلاد لمواجهة تمرد حركة طالبان.

وارتفعت نسبة الضحايا بين المدنيين الأفغان بواقع 47% خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب تقرير أممي.

وأوضح تقرير للأمم المتحدة نٌشر الإثنين أن حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بسبب الصراع في أفغانستان ارتفع بواقع 47% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للإحصاءات، قُتل 783 مدنيا وأصيب 1609 آخرون خلال شهري مايو/أيار، ويونيو/حزيران الماضيين، ما يظهر تسجيل أعلى حجم خسائر بشرية منذ أن بدأت المهمة الأممية في توثيق الخسائر عام 2009.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه بدون " تخفيف قوي لحدة العنف"، ستسجل أفغانستان خلال العام الجاري أعلى حجم خسائر بشرية موثقة في صفوف المدنيين خلال عام.

وفي ظل تصاعد العنف، أعلنت واشنطن أنها ستستكمل سحب قواتها من أفغانستان بحلول نهاية آب/أغسطس المقبل. وقد انسحبت دول أخرى بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالفعل بهدوء من أفغانستان.