اخبار العالم

منذ 6 أسابيع.. الفلبين تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 6 أسابيع.. الفلبين تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

قالت وزارة الصحة الفلبينية إن البلاد سجلت 7186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، في أعلى زيادة يومية منذ أكثر من 6 أسابيع.

 

كما رصدت وزارة الصحة الفلبينية 72 حالة وفاة جديدة.

 

وحذر الرئيس رودريجو دوتيرتي، الإثنين، من احتمال فرض قيود أشد لمكافحة تفشي الفيروس إذا زاد انتشاره الحالي.

 

وذكرت مجموعة بحثية أن الإصابات اليومية قد تسجل بين 8 و10 آلاف يوميا ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية أقوى لاحتواء السلالة دلتا الأكثر نشرا للعدوى.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا