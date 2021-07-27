عاجل.. انفجار يستهدف متجرا للمسلمين جنوبي هولندا

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

استهدف انفجار بعبوة ناسفة متجر قصاب (جزار) للمسلمين جنوبي هولندا، دون أن يسفر عن إصابات.



وقالت محطة "إن.أو.إس" الهولندية إنه تم العثور على عبوة ناسفة ثانية في المكان لكنها لم تنفجر.

وأوضحت أن الانفجار وقع ليل الإثنين في مدينة "دن بوس" جنوب البلاد، وأتلف الباب الأمامي والسيارات المتوقفة في الشارع وهشم النوافذ.

وأخلت السلطات المنازل القريبة لفترة وجيزة كتدبير وقائي، وأظهر مقطع مصور الشرطة وهي تقوم بفرض طوق أمني في المنطقة للتحقيق.

وحتى الساعة 10:05 ت.غ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.