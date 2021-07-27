بريتني سبيرز باكية أمام المحكمة من جديد: أوقفوا الوصاية التعسّفيّة

27 يوليو , 2021

لا عودة إلى الوراء للنجمة الأميركية بريتني سبيرز التي قرّرت المضي في معركتها ضد الوصاية المثيرة للجدل لوالدها، والتي تتيح له التحكم الكامل بممتلكاتها، وإسناد المهمة إلى محاسب مستقل بدلاً منه.

فقد تقدّمت بريتني بالتماس أمس الاثنين إلى محكمة في لوس أنجليس بهدف أن تسحب الوصاية، وكان المحامي ماثيو روزنغارت، الذي توكّل عن سبيرز أخيراً، كشف قبل أسبوع أنه يتخّذ إجراءات "قاسية وسريعة" لتنحية جايمي سبيرز، بعدما أدلت النجمة بشهادة أمام محكمة في لوس أنجليس بدت فيها شديدة التأثر.

وتوسلت سبيرز باكيةً إلى المحكمة أن تضع حداً لهذه "الوصاية التعسفية"، وطالبت بـ"تحقيق" ضد والدها.

وورد على الموقع الإلكتروني لمحكمة لوس أنجليس الاثنين التماس لتعيين المحاسب جيسون روبين من كاليفورنيا لإدارة الشؤون المالية لنجمة البوب.

واعتبر روزنغارت في الالتماس، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن "تمتُع سبيرز بالقدرة على اختيار من يمثلها" كمحامٍ لها، بحسب ما ورد في قرار صدر أخيراً عن قاضية تنظر في القضية، يعني أنها "تتمتع بالقدرة على تعيين" من يدير شؤونها المالية.

بريتني سبيرز تعلن قراراً صادماً عبر إنستغرام

وأعلنت القاضية بريندا بيني خلال جلسة محاكمة قصيرة الاثنين أنها ستصدر حكماً في نهاية أيلول/سبتمبر في شأن الالتماس لتجريد جيمي سبيرز من إدارة ممتلكات ابنته التي تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.

ويطالب المعجبون بالمغنية منذ مدة طويلة بكفّ يد والدها، وأطلقوا في هذا الصدد حملة لدعمها تحت عنوان "فري بريتني" (حرروا بريتني).

وفُرضت الوصاية القضائية عام 2008 على المغنية البالغة اليوم 39 عاماً، بعد تدهور كبير في وضعها النفسي حظي يومها باهتمام إعلامي واسع.

وجاهرت صاحبة أغنية "توكسيك" في الآونة الأخيرة برفضها استمرار وصاية والدها في شهادات أدلت بها أمام القضاء، وفي منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز ما كشفته أنها مُنعت من إزالة لولب رحمي رغم رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، وأنها كانت تُرغم على تناول عقاقير تجعلها تشعر بحالة "سكر".

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وأعلنت في منشور على إنستغرام أخيراً أنها ستتوقف عن أداء العروض الفنية الحية ما دامت خاضعة لوصاية والدها.

وسأل روزنغارت، وكيل بريتني، في تصريح لوكالة فرانس برس بعد جلسة في 14 تموز/يوليو "لماذا لا يتنحى السيد (جايمي) سبيرز؟". وأضاف "لم يعد لديه ما يفعله في هذه الوصاية".

إلا أن محامي الوالد أكد أن موكله لن يتنحى طوعاً "لأنه كان حاضراً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على مدى الأعوام الثلاثة عشر الأخيرة" من أجل ابنته.

وكانت القاضية بريندا بيني ردّت التماساً سابقاً لتنحية جايمي سبيرز قُدِّم العام المنصرم.

ومن المرتقب إقامة جلسة المحاكمة المقبلة في 29 تموز/يوليو.

محامي بريتني سبيرز: عازم على سحب الوصاية من والدها