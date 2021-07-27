صافيناز تثير الجدل بشأن ارتباطها بالممثل رامي دياب بعد فيديو حمام السباحة الذي جمعهما!

بغداد - ياسين صفوان - أثارت الراقصة الارمنية المقيمة في مصر، صافيناز جدلاً بين متابعيها بعدما نشرت فيديو لها وهي تضع خاتم الخطوبة وترتدي فستاناً أبيض.

(هنقول مبروك)

ونشرت صافيناز فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلاله بفستان أبيض، وتجلس على حافة حمام السباحة، ويخرج شاب فجأة ويضع خاتماً في يدها.

ومازاد الشك أن صافيناز أرفقت الفيديو بتعليق: (قريبا هنقول مبروك).

وتبين أن الشاب الذي ظهر مع صافيناز بالفيديو هو الممثل المصري رامي دياب، وهو ما حير الجمهور ما إذا كانا ارتبطا فعلاً، أم أنه مجرد تسويق وإعلان لعمل جديد سيجمعهما.