انت الان تتابع خبر التربية النيابية تتحدث عن مصير امتحانات الثالث المتوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد



كشفت لجنة التربية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مقترحات الى وزارة التربية بشأن الامتحانات النهائية للمرحلة المنتهية الثالث متوسط، فيما رجح صدور القرار النهائي من الوزارة وهيئة الرأي خلال اليومين المقبلين.