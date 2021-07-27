الصين.. إدانة أول متهم بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

دانت محكمة في هونغ كونغ شخصاً بالإرهاب والتحريض على الانفصال اليوم الثلاثاء، خلال أول محاكمة تجري بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين للقضاء على أي أصوات معارضة.



ودانت لجنة من ثلاثة قضاة تونغ يينغ-كيت (24 عاماً) بالتهمتين، مشيرة إلى أن العلم الذي رفعه وكان يحمل شعاراً رائجاً في أوساط المحتجين كان "بإمكانه تحريض آخرين على الانفصال" وبالتالي اعتبر مخالفاً للقانون.