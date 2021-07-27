هذا ما قالته أوساكا بعد وداع أولمبياد طوكيو

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

علقت اليابانية ناعومي أوساكا، المصنفة الثانية عالميا، على خروجها المفاجئ من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو 2021.



وخسرت أوساكا بشكل غير متوقع بنتيجة 1-6 و4-6 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في الدور الثالث لمسابقة التنس بأولمبياد طوكيو 2021.

وأقرت المصنفة الثانية عالميا التي كانت واحدة من أكبر آمال بلادها في تحقيق ميدالية ذهبية وأضاءت قبل أيام قليلة الشعلة الأولمبية بأنها كانت تحت ضغط لتقديم أداء قوي، لكنها راضية وسعيدة رغم ذلك عن مشاركتها الأولى في الألعاب الأولمبية.

وقالت أوساكا بعد الخروج من الألمبياد: "بالنسبة لي، أنا سعيدة حقا بوجودي هنا، حزينة لأنني خسرت بالطبع، لكن بشكل عام سعيدة بتجربتي الأولمبية الأولى".

وأوضحت أوساكا، التي فازت ببطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، أنه ليس لديها أي خطط في الوقت الحالي بعد نهاية مشوارها في الأولمبياد، مضيفة أنها لم تفكر بعد في الدفاع عن لقبها في نيويورك.

وتابعت: "بالنسبة لي، أنا من نوعية الأشخاص الذين يقدمون الكثير من الأشياء، لذلك إما أن يكون هذا أمرا جيدا أو سيئا".

وجاء خروج أوساكا، الفائزة بـ4 ألقاب في البطولات الـ4 الكبرى، بعد خسارة أشلي بارتي بطلة ويمبلدون والمصنفة الأولى عالميا في الدور الأول، الأحد الماضي.