عاجل.. عملية نوعية للتحالف الدولي تصطاد "قياديا داعشيا" شرقي سوريا

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

نجحت عملية نوعية للتحالف الدولي تمت بإنزال جوي في اعتقال مسؤول سابق وقيادي حالي بتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة ريف دير الزور الشرقي في سوريا.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، شاركت 8 مروحيات من قوات التحالف الدولي بعد منتصف ليلة الإثنين في عملية الإنزال الجوي بريف دير الزور الشرقي.

وتمكنت العملية النوعية من اعتقال مسؤول سابق بديوان الصحة بولاية الفرات ضمن داعش وقيادي آخر في التنظيم الإرهابي من أبناء بلدة البوليل.

كما قام عناصر التحالف بتفجير منزل بواسطة عبوات ناسفة، حيث جرت العملية دون مشاركة قوات سورية الديمقراطية أو قوات برية.

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، نفذت قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية عملية في قرية خربة جاموس الواقعة في ريف الحسكة الشرقي بالقرب من جبل كوكب الخاضع لسيطرة الحكومة السورية.

واستهدفت تلك العملية منزلاً بعد تطويقه من قبل القوات المداهمة، ومطالبة من بداخله تسليم أنفسهم لتجري مقاومة وتبادل إطلاق نار بين الجانبين، قبل أن يتدخل الطيران الحربي التابع للتحالف ويقصف المنزل.

وانتهت هذه العملية بمقتل 3 أشخاص كانوا بداخل المنزل؛ حيث يرجح أنهم من تنظيم داعش الإرهابي.