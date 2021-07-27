الهند أوّل ضحايا التغيّر المناخي

الهند أوّل ضحايا التغيّر المناخييشهد غرب الهند فيضانات وانزلاقات تربة مميتة بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في أحدث كارثة طبيعية في هذه الدولة الشاسعة، أحد أكبر ضحايا تغير المناخ.

منذ بداية العام، شهدت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة إعصارين وانهيارًا جليديًا في الهملايا وموجة حر خانقة وفيضانات مميتة.

في شباط/فبراير، اجتاحت فيضانات مفاجئة وعنيفة وادياً نائياً في جبال الهملايا الهندية، وجرفت منازل ومحطة كهربائية ونحو 200 شخص. وعثر على جثث 60 منهم فقط.

عزا الخبراء السبب إلى انهيار جليدي ضخم - يعادل طوله 15 ملعباً لكرة القدم وعرضه خمسة ملاعب - في أعالي الجبال.

وقال باحث في المناخ أجرى تحقيقا في الموقع لوكالة فرانس برس إن هذه الكارثة "من الواضح أنها نتيجة تغير المناخ وهي، في حد ذاتها، مؤشر لما سيكون عليه مستقبلنا".

في جبال الهيملايا الهندية، يتراجع حوالي 10 آلاف جبل جليدي بمعدل 30 إلى 60 متراً كل عقد مع ذوبانها بفعل ارتفاع درجات الحرارة العالمية. في العام 2013، أسفرت فيضانات موسمية مدمرة في المنطقة عن مقتل ستة آلاف شخص.

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لا تُعد الأعاصير نادرة في شمال المحيط الهندي، لكن العلماء يؤكدون أن وتيرتها وشدتها ازدادتا مع ارتفاع درجات حرارة المياه . في أيار/مايو، أودى الإعصار تاوكتاي بحياة 155 شخصاً في غرب الهند، بينهم العشرات كانوا في منصات نفط جنحت بسبب الأمواج العالية قبالة بومباي. وهي أقوى عاصفة تضرب المنطقة منذ عقود .