انت الان تتابع خبر اسعار العملات الأجنبية والمعادن في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,450,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 117,77 دولار
100 باوند ⬅️ 137,86 دولار
100 دولار ⬅️ 856,36 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1795.19 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 74,53 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 71,44 دولار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,450,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 117,77 دولار
100 باوند ⬅️ 137,86 دولار
100 دولار ⬅️ 856,36 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1795.19 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 74,53 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 71,44 دولار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ