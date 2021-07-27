تحالف سائرون يعلق على جولة الحوار الاستراتيجي

بغداد - ياسين صفوان - علق تحالف سائرون، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات العراقية مع الجانب الامريكي، مجددا موقفه برفض تواجد اي قوات اجنبية على الاراضي العراقية.

وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، "تابعنا باهتمام كبير سير المفاوضات العراقية مع الجانب الامريكي منذ خطواتها الاولى وحتى هذه اللحظة ونحن اذ نثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية لصياغة رؤية وطنية تساهم في تحقيق السيادة الكاملة للعراق".



وأضاف، "نجدد موقفنا الرافض لتواجد اية قوات اجنبية على الاراضي العراقية ونؤكد على ضرورة ان يكون هناك توجه وطني من جميع القوى السياسية والفعاليات الدينية والثقافية والنخب الاكاديمية والاعلامية وجميع الشرائح الاجتماعية بدعم سيادة القانون وهيبة الدولة وبسط الامن وبما يخدم تطلعات الشعب العراقي نحو غد افضل وعراق مستقل ينعم فيه جميع العراقيين بمختلف الوانهم بالامن والامان والعدالة والاستقرار".

