”الخليج 365” تكشف المرشحين لحكومة تونس.. الإعلان خلال 48 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر تونسية مطلعة لـ"الخليج 365" أن 3 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة، مؤكدة أن الإعلان خلال 48 ساعة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، إن الخيارات المطروحة أمام سعيد تنحصر في ثلاثة أسماء هم توفيق شرف الدين (وزير الداخلية السابق الذي أقاله المشيشي مطلع العام الجاري).

وكذلك نزار يعيش، وزير المالية، في حكومة إلياس الفخفاخ، وحكيم بن حمودة وزير المالية في حكومة مهدي جمعة عام 2014.



وأضافت أن تركيبة الحكومة ستكون مصغرة لا تتجاوز 11 وزيرا.

فيما أشارت إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيعلن عن رئيس الحكومة الجديد خلال أقل من 48 ساعة.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.

جاء ذلك عقب انتفاضة شعبية جابت العاصمة وشملت جميع المحافظات للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم ووصلت الاحتجاجات لحرق مقرات حركة النهضة، احتجاجا على عشر سنوات عجاف من حكمها.