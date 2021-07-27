الصين تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسي سجل 71 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين مقارنة مع 76 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 40 في اليوم السابق. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 انخفاضا من 24. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92676 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.