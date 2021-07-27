بيني غانتس إلى باريس حاملا ملف برنامج “بيغاسوس” التجسسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

قرر بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، زيارة باريس، لمناقشة قضية التجسس بواسطة برنامج”بيغاسوس” الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي التفاصيل، يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى فرنسا يوم الأربعاء للاجتماع مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، لإجراء حوار أمني استراتيجي.

وأفيد أيضا بأن غانتس وبارلي من المتوقع أن يناقشا الوضع اللبناني، إضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وقضية شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “NSO” المصنعة لبرنامج “بيغاسوس”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا مؤخرا إلى عقد جلسة “استثنائية” لمجلس الدفاع الفرنسي، وذلك لمناقشة برنامج التجسس “بيغاسوس”، بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا للتنصت على مكالمات كبار المسؤولين.

وكان مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس، قد أعلن الأسبوع الماضي أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج.

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت نظام “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على مكالمات ماكرون.

وكتبت الصحيفة أن “أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيغاسوس”.