الكوريتان تتفقان على إعادة روابط الاتصال بينهما

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

اتّفقت كوريا الشماليّة وكوريا الجنوبية على إعادة قنوات الاتصال التي كانت متوقفة بينهما، حسب ما أعلنت الرئاسة الكوريّة الجنوبيّة في بيان اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنه “وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القادة، اتخذ الشمال والجنوب إجراء لإعادة تشغيل كل خطوط الاتصال بين الكوريتين اعتبارا من الساعة 10:00 في 27 يوليو”.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إن “الزعيمين اتفقا أيضا على استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين في أقرب وقت ممكن والمضي قدما في العلاقة مرة أخرى”.

وقطعت بيونغ يانغ في شكل أحادي هذه القنوات الرسميّة في يونيو 2020 بعد تنديدها بمنشورات مناهضة لها قالت إنّ ناشطين أرسلوها إلى الشمال. لكنّ قادة البلدين تبادلا رسائل شخصيّة منذ أبريل بهدف تحسين العلاقات، وفقاً لسيول.

وجاء وقف قنوات الاتصال على الرغم من ثلاث قمم بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، عام 2018. لكن في إعلان مفاجئ، قال الجانبان إن كل قنوات الاتصال أعيدت صباح الثلاثاء.