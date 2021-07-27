المجلس العسكري في ميانمار يلغي نتائج انتخابات 2020

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

ألغى المجلس العسكري في ميانمار نتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي، معتبرا أن الاستحقاق لم يكن “لا حرا ولا نزيها”.

وأعلنت لجنة انتخابية تابعة للمجلس العسكري أن “التحقيقات أظهرت أن الانتخابات التي حقّق فيها حزب سو تشي (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) فوزا ساحقا على المعارضة المتحالفة مع الجيش شابتها أكثر من 11 مليون عملية تزوير”.

وقال رئيس اللجنة ثاين سو: “لقد حاولت (الرابطة) انتزاع سلطة الدولة من أحزاب ومرشحين معارضين لها عبر استغلال القيود المفروضة لاحتواء كورونا”.

وأضاف أن “الاستحقاق لم يكن لا حرا ولا نزيها، لذا فإن نتائج الانتخابات قد ألغيت”.

وكان المجلس العسكري قد أعلن سابقا أنه سيجري انتخابات جديدة في غضون سنتين، ولوح بحل “حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”.

وسو تشي موقوفة منذ الانقلاب الذي أطاح بها منذ حوالي 6 أشهر، وتواجه مجموعة اتهامات من بينها خرق قيود احتواء فيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكية بشكل مخالف للقانون، وهي تواجه في حال إدانتها عقوبة بالحبس تتخطى الـ10 سنوات.