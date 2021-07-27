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الكاظمي: العراق يريد أن تحل شركة أمريكية محل إكسون عندما تغادر

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محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إنه يريد أن تحل شركة أمريكية أخرى محل إكسون موبيل عندما تغادر العراق.

 

وتسعى إكسون، التي بدا في 2019 أنها بصدد المضي في مشروع تكلفته 53 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط العراقي، لبيع حصتها البالغة 32.7 بالمئة في حقل غرب القرنة1، أحد أكبر حقول النفط العراقية.

 

وقال الكاظمي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في واشنطن بعد محادثات مع الرئيس جو بايدن أمس الإثنين إن إكسون موبيل تدرس الخروج من العراق لأسباب تتعلق بممارساتها وقراراتها الإدارية الداخلية وليس بسبب الوضع في العراق.

 

وأضاف متحدثاً من خلال مترجم أنه عندما تغادر إكسون موبيل فلن يقبل العراق لها بديلاً سوى شركة أمريكية أخرى.

 

ولم يحدد الكاظمي الشركات الأمريكية التي قد تكون مهتمة بالحصة. وتملك شيفرون عمليات في العراق أيضاً.

 

 

كان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد قال في مايو (أيار) إن العراق يدرس شراء حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 عن طريق شركة نفط البصرة المملوكة للدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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