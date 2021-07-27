الرئيس السوري يبحث مع مبعوث بوتين إعادة الأمن والاستقرار في بلاده

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

بحث الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر ‏لافرنتييف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وقال الأسد، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن سوريا "تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين سواء من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية التي خربها الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي تم تحريرها".

وتابع أن سوريا تعمل أيضا من أجل عودة اللاجئين من خلال تسريع عملية المصالحات بما يضمن عودة آمنة للاجئين والمهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم.

وأعرب الرئيس السوري عن شكره للقيادة الروسية على تقديمها المساعدات الإنسانية والطبية وجرعات من لقاح فيروس كورونا إلى سوريا.

كما ثمن الموقف الروسي بشأن المساعدة الكبيرة التي تقدمها موسكو للشعب السوري في مختلف المجالات بما فيها الجهود التي تبذلها من أجل المساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى أرضهم.

من جانبه، أعرب لافرنتييف عن ثقته بأن "الجانبين السوري والروسي سيصلان إلى نتائج ملموسة في هذا الإطار نظراً للخطوات والإجراءات الفعّالة التي تقوم بها الحكومة السورية لتوفير الظروف الملائمة والأرضية المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".

وأشار لافرنتييف إلى "استعداد بلاده للاستمرار بالعمل مع سورية لتذليل الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعيق هذه العملية".

وبدأ في العاصمة السورية دمشق اليوم الإثنين، الاجتماع المشترك السوري الروسي الثاني لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، بمشاركة وفد روسي كبير.

من جانبه دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية فيصل مقداد، المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للمهجرين السوريين ولدعم سوريا والبلدان المضيفة لضمان حق السوريين بالعودة إلى وطنهم.