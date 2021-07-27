وفاة نجم Gladiator وBraveheart بصورة مفاجئة في تركيا

توفي الممثل الاسكتلندي مايك ميتشل الذي شارك في فيلمي

Gladiator

و

Braveheart

في مدينة فتحية التركية الساحلية عن 65 عاما

ً

، بحسب وسائل إعلام محلية

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وأفادت وكالة أنباء دوغان التركية أن الممثل توفي جراء نوبة قلبية، وقد عُثر على جثته في مقصورة داخل مرسى بحري في المدينة الساحلية السياحية حيث كان يمضي إجازة في جنوب غرب تركيا

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وقد تفحص مدير المرسى بوراك أرداهان المقصورة بعدما طالت فترة وجود ميتشل في الداخل، ووجده ممدداً على الأرض واتصل بهيئات الإسعاف المحلية

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وذكرت وكالة أنباء دوغان أن جثة ميتشل نُقلت إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة