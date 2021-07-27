انت الان تتابع خبر الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي عدد من دوائر الدولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".
واشار البيان الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".
واشار البيان الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".