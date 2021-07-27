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انت الان تتابع خبر ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم بعد فيديو تقبيلها تحت الماء! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-27 | 09:18
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نشر ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه في انستغرام، تُظهر زوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهي تمارس تماريناً رياضية في الجيم .
وتُظهر المشاهد التي نشرها ميسي لزوجته وهي تتمرّن في الجيم، مرتديةً ملابس رياضية مكشوفة، وتعمّد تصويرها من الخلف بطريقة وصفت بالجريئة .
وقبل يومين، نشر نجم نادي برشلونة الإسباني، مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، يجمعه بزوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهما يستمتعان بقضاء إجازة .
وظهر البرغوث وهو يغوص في مياه بركة، مع زوجته أنتونيلا روكوزو، ويقبّلها تحت الماء.
ونشر ميسي صورةً أخرى رفقة زوجته وابنائه في البركة مستمتعين بالأجواء.
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