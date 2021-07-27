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ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم بعد فيديو تقبيلها تحت الماء!

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-27 | 09:18

ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم بعد فيديو تقبيلها تحت الماء!

1,990 مشاهدة

نشر ليونيل ميسي نجم نادي الإسباني، مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه في انستغرام، تُظهر زوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهي تمارس تماريناً رياضية في الجيم .

وتُظهر المشاهد التي نشرها ميسي لزوجته وهي تتمرّن في الجيم، مرتديةً ملابس رياضية مكشوفة، وتعمّد تصويرها من الخلف بطريقة وصفت بالجريئة .

 

وقبل يومين، نشر نجم نادي برشلونة الإسباني، مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، يجمعه بزوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهما يستمتعان بقضاء إجازة .

 

وظهر البرغوث وهو يغوص في مياه بركة، مع زوجته أنتونيلا روكوزو، ويقبّلها تحت الماء.

 

ونشر ميسي صورةً أخرى رفقة زوجته وابنائه في البركة مستمتعين بالأجواء.

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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