مستغلا وظيفته.. الإطاحة بضابط في مرور البصرة متهم بنقل المخدرات من ميسان

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مكافحة المخدرات في محافظة البصرة ألقت القبض على ضابط في شرطة المرور برتبة عقيد، لتوجيه التهم له قضائيا بنقل المواد المخدرة من محافظة ميسان".

وبين المصدر، أن "الضابط كان ينقل المخدرات الى المتاجرين بواسطة مركبته الخاصة مستغلًا بذلك صفته الوظيفية في ايصالها".

