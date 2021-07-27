انت الان تتابع خبر مستغلا وظيفته.. الإطاحة بضابط في مرور البصرة متهم بنقل المخدرات من ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على ضابط برتبة كبيرة في مرور محافظة البصرة، متهم بنقل المخدرات من محافظة ميسان.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مكافحة المخدرات في محافظة البصرة ألقت القبض على ضابط في شرطة المرور برتبة عقيد، لتوجيه التهم له قضائيا بنقل المواد المخدرة من محافظة ميسان".
وبين المصدر، أن "الضابط كان ينقل المخدرات الى المتاجرين بواسطة مركبته الخاصة مستغلًا بذلك صفته الوظيفية في ايصالها".
وبين المصدر، أن "الضابط كان ينقل المخدرات الى المتاجرين بواسطة مركبته الخاصة مستغلًا بذلك صفته الوظيفية في ايصالها".