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فنانة عربية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الفنانة الكويتية، مرام البلوشي، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

وكتبت البلوشي، عبر خاصية "ستوري": "تأكدت إصابتي بفيروس كورونا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. ادعولي بالشفاء وإن شاء الله أرجع لعروض المسرحية".

 

وأضافت في منشور آخر: "كورونا.. ما تخوفني أصلاً فكة.. صار فيني ومتطعمة اقوى درع صار عندي".

 

يأتي ذلك بعد نحو شهر فقط على تعافي مرام البلوشي من إصابتها بجلطة في القلب، بعدما سمح لها الأطباء بالخروج من "العناية المركزة"، بعد تحسن حالتها الصحية.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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