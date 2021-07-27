جريمة تهز دولة عربية.. رجل يقتل والدته و2 من أشقائه بالرصاص

بغداد - ياسين صفوان - وقعت جريمة قتل مروعة في مدينة العين بدولة الإمارات ، بعد قيام شخص بقتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحاً نارياً.

وبحسب مقرّب من الضحايا فإنّ القتلى شقيقان (عايض وناصر) ووالدتهم، قتلوا بعدما أطلق شقيقهم النار عليهم مستخدماً سلاحاً نارياً

مرتكب جريمة العين بقبضة الشرطة

وبينما لم تُعرف أسباب الجريمة، قالت شرطة أبوظبي إنّها القبض على لشاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدما سلاحًا نارياً في مدينة العَين وجار استكمال كافة الإجراءات لاحالة المتهم إلى النيابة العامة .