انت الان تتابع خبر ميت يستفيق اثناء صلاة الجنازة! (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تداول نشطاء مصريون واقعة لتحرك جثة متوفى مصري داخل الكفن أثناء صلاة الجنازة عليه؛ ما أحدث ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما أثار حالة من الذعر وسط المشيعين.
وادعى عدد من المشيعين ،وفقا للمقطع المنتشر على نطاق واسع، تحرك المتوفى المواطن "أحمد .ب .أ" في الكفن داخل النعش، أثناء صلاة الجنازة قبيل الدفن بلحظات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة الحيرة والصدمة التي انتابت المشيعين عقب تحرك الميت، وهنا خرجت أصوات تنادي بكشف الكفن بقولهم "حلوا الكفن.. حد يحل الكفن يا جماعة".
وأصيب المواطنون بحالة من الذهول، وتم حل الكفن عن وجه المتوفى والإسراع به إلى مستشفى إدكو المركزي لمحاولة إسعافه.
ولكن عندما وصل أهالي المتوفى بالجثمان إلى المستشفى، أكد الأطباء أن الرجل ميت فعادوا به مرة أخرى للمقابر وقاموا بأداء صلاة الجنازة عليه، وتم دفنه في مقابر مدينة إدكو في البحيرة.
وتفاعل مغردون مع الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أغلب التعليقات على الفيديو المنشور: ”عودة متوفى للحياة أثناء الصلاة عليه، بمدينة ادكو"، فيما لم تكشف أسرته أو أي جهة أخرى أي تفاصيل حول الواقعة حتى الآن.
وفور الإعلان عن الوفاة، تواصل الأطباء بالمستشفى مع هيئة الإسعاف، وطلبوا وجود إسعاف لنقل المتوفى إلى قريته لإجراء مراسم الدفن، وبعد الاستعداد لنقل الجثمان إلى سيارة الاسعاف فوجئ المسعف بإبلاغه بعودة المتوفى للحياة مجددا بعد إجراء عملية إنعاش قلبي له عقب عرضه على طبيب شعر أن المريض يمكن أن يكون حيا.