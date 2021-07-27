شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات الحكومية الموجهة لسيناء فى خطة التنمية الاقتصادية 22/21.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 استثمارات حكومية قدرها نحو 14.1 مليار جنيه تُمول من الخزانة العامة، لمحافظة شمال سيناء منها نحو 91.5% (12.9 مليار جنيه)، واستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (52.9%)،ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الاستثمارات الموجهة لشمال سيناء: