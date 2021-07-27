شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات الحكومية الموجهة لسيناء فى خطة التنمية الاقتصادية 22/21.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 استثمارات حكومية قدرها نحو 14.1 مليار جنيه تُمول من الخزانة العامة، لمحافظة شمال سيناء منها نحو 91.5% (12.9 مليار جنيه)، واستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (52.9%)،ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الاستثمارات الموجهة لشمال سيناء:
- الحكومة وجهت استثمارات حكومية قدرها نحو 14.1 مليار جنيه لمحافظة شمال سيناء.
- استحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (52.9%).
- قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى استحوذ على نسبة 17.2%.
- قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% من الاستثمارات الموجهة للمحافظة.
- قطاع الكهرباء استحوذ على نسبة 6.2%من الاستثمارات الموجهة للمحافظة.
- قطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية جاءت بنسب متقاربة 1.8% لكل منها.