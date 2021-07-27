المملكة السعودية: نحرص على أمن واستقرار تونس

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس، مشددا على دعم المملكة لكل ما من شأنه تحقيق ذلك.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وتناول الاتصال ،بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وآخر المستجدات وتطورات الأوضاع في تونس.

والأحد، فعّل الرئيس التونسي قيس سعيد سلطات الطوارئ بموجب المادة 80 في الدستور لإقالة رئيس الوزراء وعلق البرلمان لـ30 يوما.

ورغم أنها خطوة تمثل ضربة للمشروع الإخواني، فإن تونس أصبحت تواجه حاليا أكبر اختبار منذ ثورة 2011 بعد أن أقال الرئيس قيس الحكومة وعلق عمل البرلمان في وقت متأخر من مساء الأحد ما أدى إلى مواجهة بين أنصاره ومعارضيه.

والإثنين، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مناصبهم.

الأمر الرئاسي الذي جاء وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة التونسية ذكر أنه تقرّر أيضا أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

وأعلن سعيد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.