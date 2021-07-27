بايدن يعلن إنهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية بالعراق

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في العراق، وبدء مرحلة جديدة من التعاون العسكري.



وقال بايدن خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت البيض، إن بلاده ملتزمة بالشركة مع العراق، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، معربا عن تطلعه إلى إجراء الانتخابات العراقية في أكتوبر المقبل.

وأضاف أن دورنا في العراق سيتمثل في المساعدات التدريبية لقواته ومواجهة تنظيم داعش، فنحن نريد أن نستمر في دعم العراق في مجال الاستخبارات.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء العراقي، إن علاقتنا مع الولايات المتحدة لها جوانب عديدة ويسعدني استمرار التعاون بين البلدين.

توقع مسؤول أمريكي رفيع المستوى في وقت سابق، أن يعلن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نهاية المهمة القتالية للجيش الأمريكي بالعراق بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن المسؤول قوله:" سيتم توضيح خطة تحويل المهمة العسكرية الأمريكية، التي يتمثل هدفها المعلن في مساعدة العراق على هزيمة تنظيم داعش، إلى دور استشاري وتدريبي صارم بحلول نهاية العام، مع عدم وجود قوات أمريكية في دور قتالي".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن بيانا سيصدر عن الزعيمين بعد اجتماعهما في البيت الأبيض اليوم الإثنين، لتوضيح بنود الخطة.

يأتي إعلان إنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق، رغم أنه قد لا يؤدي إلى خفض كبير في عدد القوات، في أعقاب قرار بايدن الانسحاب الكامل من أفغانستان بعد قرابة 20 عامًا من شن الرئيس جورج دبليو بوش تلك الحرب.