الرئيس التونسي يؤكد تمسكه باحترام المسار الديمقراطي

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، تمسكه بضمان الحقوق والحريات، واحترام المسار الديمقراطي في البلاد.



جاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشير العبيدي كاتب عام الرابطة، ومحمد ياسين الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الرئيس التونسي خلال هذا اللقاء تمسكه الثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي مساء الإثنين، حرصه على احترام الدستور واستقلال القضاء، وفرض القانون على الجميع.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.

وشدد قيس سعيد على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، كما جدّد دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.