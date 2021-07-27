وزير الخارجية العراقي: لن يكون هناك قوات أمريكية في العراق بحلول نهاية العام الجاري

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

رسم البيان المشترك الصادر عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستقبل العلاقات بين البلدين القائم على تعزيز الشراكة واحترام السيادة.



وأصدر الزعيمان بيانا في ختام للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، جددت فيه الولايات المتحدة والعراق تأكيدهما على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين البلدين.

وأضاف، أن الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على احترام سيادة العراق وقوانينه.

بايدن يعلن إنهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية بالعراق

وتابع البيان الختامي، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعمها للقوات الأمنية العراقية.

وتابع، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعمها للقوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أن الطرفين يؤكدان أهمية إجراء انتخابات نزيهة تساهم في دعم سيادة العراق وتنميته.

واتفق الطرفان بحسب البيان المشترك على عدم وجود أي قوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

كذلك اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في العمل مع المنظمات الدولية ومن خلال المؤسسات الحكومية المعنية في كلا البلدين، ولا سيما في ضوء الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في دورته السادسة والعشرين، والذي سيعقد في غلاسكو في المملكة المتحدة في الخريف القادم.

وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها للجهود العراقية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي، ولاسيما من خلال التزامه بشبكات الطاقة الإقليمية مع الأردن ومع دول مجلس التعاون الخليجي.

وجدد الوفدان التأكيد على عزمهما في الحفاظ على تقوية العلاقة الاستراتيجية بينهما، في جميع القضايا الثنائية، وبما يخدم المصلحة الوطنية لكل بلد بالإضافة إلى مصلحتهما المشتركة المتمثلة بالاستقرار الإقليمي.

وأكد العراق والولايات المتحدة أنهما سوف يستأنفان مناقشاتهما من خلال لجان التنسيق التابعة لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.